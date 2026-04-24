Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Lucho Barrios deja en aprietos a Raphael ante un empate!

La nueva jornada dio pie al versus entre Lucho Barrios y Raphael, un duelo que terminó en empate tras una evaluación dividida del jurado.

Sobre Lucho Barrios, destacaron su interpretación. “Eres encantador, pícaro, potente y elegante… contaste la historia y usaste recursos para retar”, señalaron. Sin embargo, también hubo observaciones. “Se te notó más a ti que al personaje… te sentí ligero y por momentos perdido en el instrumental”, comentaron, aunque resaltaron su potencial vocal.

En el caso de Raphael, el jurado valoró la carga emocional. “La emoción llegó sola… ya tienes el personaje y has sumado matices humanos”, indicaron. También destacaron su evolución actoral.

No obstante, hubo críticas técnicas. “Nadie maneja los matices mejor que tú, pero faltó control… no estuvo técnicamente tan preciso”, añadieron, señalando aspectos a mejorar en la colocación vocal.

Finalmente, la paridad en el desempeño llevó a un empate. Ambos imitadores deberán enfrentarse nuevamente para definir quién se queda en la competencia.

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