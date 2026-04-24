Yo Soy GRANDES BATALLAS: Manuel Turizo no logró convencer y cayó ante Pájaro Gómez

La jornada comenzó con el enfrentamiento entre Manuel Turizo y el consagrado Pájaro Gómez. Aunque el retador mostró compromiso, el jurado coincidió en que aún tiene aspectos por mejorar.

“Se nota que lo tomas con seriedad… pero debes mejorar el color, el original es más oscuro y ronco”, señaló el jurado, además de advertir que “se fue desinflando con el tiempo”. También destacaron su presencia escénica. “Me gusta tu flow, pero debes profundizar más… te faltó energía y la voz necesita más cuerpo”, añadieron. Por su parte, se indicó que “desafinó mucho y le falta peso en los graves”.

En contraste, el consagrado recibió comentarios positivos. “Vienes con la actitud de defender tu silla… eres entretenido”, destacaron, resaltando su evolución: “estás más seguro, más plantado y menos desbordado”. Sin embargo, también hubo observaciones. “Debes mejorar en el aire y manejar los nervios… además de trabajar la dicción”, indicaron.

Finalmente, la decisión fue clara. El Pájaro Gómez se impuso por votación unánime y logró mantenerse en la competencia.

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