Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Marcello Motta brilla con su guitarra y supera a Luis Fonsi!

El enfrentamiento entre Luis Fonsi y el consagrado Marcello Motta dejó claras diferencias en el control y la ejecución sobre el escenario.

Luis Fonsi inició con una propuesta prometedora: postura firme, buena presencia y una intención clara. Sin embargo, con el avance de la canción comenzaron a aparecer dificultades. El jurado señaló un exceso de arreglos que generaron tensión innecesaria, afectando el manejo del aire y provocando una interpretación agitada y poco dosificada. Esto terminó desarmando la performance que había comenzado con buen pie.

En contraste, Marcello Motta volvió a demostrar por qué es uno de los competidores más sólidos. Su imitación se sostuvo tanto en lo vocal como en lo musical, destacando especialmente en el uso de la guitarra. Uno de los momentos más celebrados fue el solo, ejecutado con precisión y fidelidad al estilo original, lo que generó una fuerte conexión con el jurado.

Además, se valoró su capacidad para interpretar a un Marcello más joven, con un tono limpio y bien trabajado, utilizando la rasposidad solo en momentos clave.

La decisión fue contundente: por unanimidad, Marcello Motta se quedó con la victoria y continúa firme en la competencia.

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