Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Marcello Motta deslumbra con su mejor versión y supera a Ezio Oliva!

El escenario volvió a vibrar con un duelo exigente entre el imitador de Ezio Oliva y el consagrado Marcello Motta.

Ezio Oliva mostró un trabajo actoral sólido, con una construcción detallada del personaje. Su gestualidad, mirada y presencia escénica evidenciaron estudio y evolución. Sin embargo, el jurado coincidió en que aún hay aspectos técnicos por pulir, como el manejo del tiempo, la dicción y ciertos recursos vocales que son clave para alcanzar mayor precisión en la imitación.

Por su parte, Marcello Motta asumió un reto importante al interpretar una de las canciones más exigentes de su repertorio. Lejos de verse superado, logró ejecutar una presentación fluida, sin transmitir esfuerzo, y enfocada en la emoción del tema. El jurado destacó que esta ha sido una de sus mejores actuaciones hasta el momento.

Además, su dominio de la guitarra volvió a ser un elemento diferencial, aportando autenticidad y elevando la calidad de su performance.

La decisión fue unánime: Marcello Motta se llevó la victoria, consolidando su crecimiento y posicionándose como uno de los competidores más fuertes de la temporada.

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