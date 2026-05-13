Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Marcello Motta venció por unanimidad a Salim Vera!

La batalla entre Salim Vera y Marcello Motta terminó con una contundente victoria para el consagrado de Amén, quien volvió a demostrar por qué es uno de los participantes más sólidos. El jurado coincidió en destacar la calidad interpretativa y musical del consagrado durante toda su presentación.

Aunque el retador sorprendió inicialmente por el gran parecido físico con Salim Vera, Cachín consideró que aún le falta mayor solidez para enfrentar a competidores de alto nivel como Marcello Motta. “Tienes cosas a favor y cosas en contra”, comentó el jurado, quien señaló que la caracterización fue uno de los puntos más fuertes de la presentación.

Por su parte, Jely Reátegui enfocó sus observaciones en el aspecto actoral del personaje y explicó que más allá de imitar movimientos o acciones sobre el escenario, era necesario transmitir una intención clara detrás de cada gesto. La actriz remarcó que el imitador debía trabajar en construir una narrativa emocional más sólida durante la interpretación.

Además, el jurado coincidió en que faltó mayor actitud rockera y dominio escénico en la propuesta de Salim Vera. Incluso, se mencionó que no se percibieron elementos característicos del verdadero vocalista de Libido, como su técnica vocal, presencia escénica y capacidad para atrapar al público durante un concierto.

En contraste, Marcello Motta recibió una ola de elogios por parte del jurado. el jurado volvió a declararse fanático de su trabajo y destacó la manera en la que interpreta cada canción junto a la guitarra. Mientras tanto, Jely resaltó el sarcasmo y la intención con la que construyó emocionalmente su presentación, logrando un contraste efectivo entre la letra y el lenguaje corporal.

Finalmente, la votación fue unánime y Marcello Motta conservó su silla de consagrado.

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