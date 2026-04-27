Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Marcelo Motta ganó duelo musical frente a Charlie Cardona!

La tercera batalla enfrentó a Charlie Cardona con el consagrado Marcelo Motta. Tras ambas presentaciones, el jurado decidió que Motta continúe en competencia.

Charlie Cardona interpretó una canción de Charlie Cardona, mientras Marcelo Motta respondió con una presentación del repertorio de Marcelo Motta. El jurado reconoció el carisma del retador. “Tienes algo que tiene el artista original: ese carisma, esa sonrisa”, comentaron.

Sin embargo, también señalaron aspectos por mejorar. “La imitación vocalmente siento que es tu voz y no la del artista”, indicaron, además de remarcar que faltó fuerza y sabor en escena.

Sobre el consagrado, destacaron su nivel técnico. “Lo tienes muy interiorizado el personaje. Has entrado con la técnica, perfecto oído”, resaltaron. Aunque también hubo observaciones. “Te hemos visto con mucho desgarro y hoy fue una presentación sin desgarro”, mencionaron, pidiendo mayor conexión emocional.

Finalmente, la experiencia y precisión de Marcelo Motta marcaron la diferencia y el jurado le dio la victoria para mantenerse una jornada más.

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