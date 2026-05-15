Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Mon Laferte destronó a Raphael y le arrebató la silla en una batalla de infarto!

La batalla entre Mon Laferte y Raphael finalmente llegó a su fin. Tras un intenso desempate lleno de dramatismo y emoción, la retadora logró vencer al consagrado y quedarse con la silla.

Durante las devoluciones, el jurado destacó la enorme capacidad interpretativa de ambos participantes y reconoció que se trató de una de las competencias más ajustadas de la noche. Sin embargo, pequeños detalles terminaron inclinando la balanza a favor de Mon Laferte.

El jurado elogió el magnetismo escénico de Oriana y aseguró que posee una capacidad vocal extraordinaria. Aunque le recomendó profundizar aún más en la parte emocional del personaje, señaló que logró transmitir una interpretación intensa y muy sólida sobre el escenario.

Por su parte, Raphael también recibió comentarios positivos por la elegancia y el respeto con los que interpretó una canción ligada a la cultura peruana. El jurado destacó que el imitador supo mantener la esencia del personaje y tomar decisiones artísticas muy propias de Raphael durante toda la presentación.

Ricardo Morán, además, resaltó el manejo vocal y técnico de Oriana como Mon Laferte, celebrando especialmente el uso de la mirada, los matices y la intención en cada frase de la canción. Incluso confesó haberse sentido realmente conmovido con la interpretación.

Finalmente, al momento de la votación, Mon Laferte consiguió imponerse en el desempate y le arrebató la silla a Raphael, cerrando así una de las batallas más emocionantes de la temporada.

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