Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Nuevo empate entre Pedro Infante y La India!
La noche trajo una de las batallas más exigentes y comentadas del programa: Pedro Infante frente a La India. Dos estilos distintos, pero con un mismo objetivo: conquistar al jurado.
Desde el inicio, La India demostró por qué es una competidora de peso. Su potencia vocal, técnica y dominio escénico fueron destacados por el jurado, que resaltó su consistencia y la “fiera” interpretativa que caracteriza al personaje. Sin embargo, pequeños detalles marcaron la diferencia en una gala donde el margen de error era mínimo.
Por su parte, Pedro Infante sorprendió con una presentación más completa que en galas anteriores. Esta vez no solo destacó en lo vocal, sino también en lo actoral: picardía, expresión, conexión con el público y una narrativa clara sobre el escenario. El jurado coincidió en que logró transmitir emoción y construir un personaje sólido de principio a fin.
“Hoy sacaste todo”, fue uno de los comentarios que resumió su desempeño, resaltando la evolución mostrada respecto a presentaciones previas. Incluso se destacó su manejo de registros graves y la naturalidad con la que sostuvo la interpretación.
En una batalla donde ambos brillaron, la decisión no fue sencilla, por lo que fue un empate.
