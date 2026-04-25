Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Pájaro Gómez levanta la batalla y supera a Farruko!

El enfrentamiento entre Farruko y Pájaro Gómez tuvo un desarrollo cambiante, donde el control escénico y la capacidad de reacción fueron determinantes.

Farruko arrancó con mucha intensidad, pero el jurado coincidió en que esa decisión terminó jugándole en contra. El inicio fue demasiado acelerado y fuera del carácter original del tema, lo que afectó el manejo del tempo y la estabilidad de la interpretación. Además, se señaló que la canción evidenció diferencias entre sus fortalezas, como el rap, y los pasajes melódicos, donde aún necesita mayor trabajo técnico.

Por su parte, Pájaro Gómez también tuvo un inicio con algunos problemas de dicción, pero logró corregir sobre la marcha. A partir de la mitad de la presentación, especialmente en la parte rapeada, mostró seguridad, precisión y un dominio que elevó notablemente su performance.

El jurado destacó su capacidad para reacomodarse en escena y resolver momentos técnicos complejos, como cambios de ritmo e intervalos exigentes, con solvencia.

La decisión fue clara: por unanimidad, Pájaro Gómez se llevó la victoria, consolidando una remontada que terminó marcando la diferencia en la batalla.

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