Yo Soy GRANDES BATALLAS: Pájaro Gómez salió victorioso en intensa batalla

La segunda batalla del día terminó imponiéndo al consagrado por dos votos, conservando así su silla. Aunque Mauri decidió votar por ninguno.

Durante el duelo, Pájaro Gómez interpretó “Bye Bye”, logrando recuperarse tras un inicio complicado. “Empezaste descolocado… pero has tratado de recuperarte a lo largo de la canción”, comentó el jurado, destacando su reacción en escena.

También resaltaron su potencial interpretativo. “Sabemos que tú la técnica la tienes, nos falta matizar con la sensualidad que tenía este personaje en los 90”, añadieron.

Sobre Tego Calderón, los jueces señalaron problemas de ritmo y actitud escénica. “Sentía que se te escapaba la combi… no encontrabas la forma de ir al ritmo”, indicaron. Además, remarcaron que faltó la esencia del artista. “Tego se cree bacán cuando canta… eso es lo que me faltó”.

Finalmente, Ricardo y Maricarmen inclinaron la balanza a favor del consagrado. “Pájaro Gómez es el ganador”, se anunció en el cierre de la batalla.

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