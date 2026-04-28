Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Pájaro Gómez se levanta y vence a Cachuca en duelo de rock peruano!

El enfrentamiento entre Pájaro Gómez y Cachuca destacó no solo por el nivel, sino también por poner en vitrina el rock peruano en el escenario.

Cachuca ofreció una presentación con buena energía y un timbre bastante cercano al personaje. El jurado valoró la actitud y el uso del escenario, así como la combinación de elementos en vivo. Sin embargo, señalaron algunos detalles a corregir: en ciertos momentos se aceleró el tempo, lo que afectó la afinación y el control de la canción, especialmente hacia el final, donde perdió fuerza.

Por su parte, Pájaro Gómez mostró una clara recuperación respecto a presentaciones anteriores. Su interpretación fue sólida y bien ejecutada, aunque el jurado notó que por momentos se le vio más concentrado en lo técnico que en la naturalidad escénica.

Aun así, su desempeño fue suficiente para marcar diferencia. La evolución, el control vocal y la seguridad le permitieron imponerse en esta batalla.

El veredicto fue contundente: por unanimidad, Pájaro Gómez se quedó con la victoria, demostrando que sabe levantarse y responder en el escenario.

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