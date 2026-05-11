Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Pájaro Gómez se quedó con la victoria tras intenso desempate!

Pájaro Gómez ganó el desempate frente a Pelo Madueño en la última batalla de la noche. El consagrado interpretó “No somos nada” y logró imponerse gracias a la seguridad y experiencia que mostró sobre el escenario.

El jurado destacó el crecimiento del imitador de Pelo Madueño, aunque también señaló algunos errores al inicio de la presentación. “Arrancaste con notas equivocadas, papá, pero te recuperaste”, comentaron durante las devoluciones.

Sin embargo, los elogios hacia Pájaro Gómez fueron constantes. “Disfrutando de tu arte, relajado, humilde y a la vez un tremendo cantante”, señalaron tras escuchar su interpretación.

Además, resaltaron la capacidad del consagrado para manejar el personaje y la canción. “No ha delatado que se acaba de aprender la canción porque ha pisado cada nota perfectamente”, afirmaron.

La batalla terminó con votos divididos, pero finalmente el jurado eligió a Pájaro Gómez como ganador del desempate.

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