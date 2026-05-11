Más de millón y medio de peruanos se vacunaron durante Semana de Vacunación en las Américas

En el marco de la Semana de Vacunación en las Américas (SVA) desde el 25 de abril al 3 de mayo, el Ministerio de Salud (Minsa) logró aplicar más de 1.5 millones de dosis sobre 18 vacunas del Esquema Regular de Vacunación, que protegen alrededor de 28 enfermedades prevenibles.

Entre las enfermedades que previenen las dosis, se encuentran el sarampión, la poliomielitis, el tétanos, la hepatitis A y B, la influenza, el Virus del Papiloma Humano (VPH), la tos ferina, fiebre amarilla, entre otras, enfocadas especialmente las poblaciones de niños, gestantes, adultos mayores y personas que sufren morbilidades.

Como parte de las campañas de prevención, las brigadas recorrieron las ciudades de las costa, sierra y selva del país, llegando a comunidades y zonas de difícil acceso. Al mismo tiempo, se realizaron campañas en mercados, plazas y espacios comunitarios.

En las instituciones educativas, se intensificó la vacunación a escolares y adolescentes, sobre todo con dosis de prevención contra el VPH; mientras que en los centros integrales del adulto mayor, se concentró en las vacunaciones contra la influenza y neumococo.

Por otro lado, con el fin de lograr mayores coberturas de las jornadas de vacunación, también llegaron a los terminales terrestres, acercando las dosis de refuerzo a los ciudadanos antes de sus viajes.

VIDEO RECOMENDADO