Yo Soy GRANDES BATALLAS: Pedro Infante fue elegido por El Puma en primera batalla

La primera batalla de la noche se dio con el regreso del Puma, quien llegó decidido a buscar una silla en la competencia. Con elegancia y seguridad, el imitador eligió retar al consagrado Pedro Infante.

Antes de revelar su decisión, el participante aseguró que la elección fue pensada junto a su familia. “Lo decidí con mi esposa… el amor de mi vida”, comentó, enviándole además un saludo en vivo.

Al momento clave, no dudó en señalar a su rival: “Pedro Infante”, anunció, desatando la expectativa en el estudio.

Para esta presentación, el Puma interpretó “Culpable soy yo” y luego encendió el escenario con “Bésame morenita”, mostrando picardía, carisma y dominio escénico.

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:00 p.m!