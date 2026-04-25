Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Pedro Infante se luce con su mejor versión y vence a Fito Páez!

El enfrentamiento entre Fito Páez y el consagrado Pedro Infante dejó claro que, en el escenario la interpretación puede pesar tanto como la técnica.

Por el lado de Fito Páez, el jurado destacó el buen trabajo inicial y el estudio del personaje, especialmente en los primeros momentos de la presentación. Sin embargo, señalaron que con el avance de la canción se fue perdiendo el control, afectando la estabilidad vocal, sobre todo en los agudos, donde el artista original suele brillar. Además, se evidenciaron algunos errores en la letra que terminaron restando precisión a la performance.

En contraste, Pedro Infante ofreció una de sus presentaciones más celebradas. El jurado coincidió en que fue su “mejor borracho”, destacando su capacidad para sostener el personaje de inicio a fin sin preocuparse por la estética, sino priorizando la verdad interpretativa. Esa naturalidad y entrega lograron una conexión directa con el público.

Más allá de lo vocal, el consagrado construyó un momento escénico sólido, coherente y entretenido, manteniendo el control y la intención durante toda la canción.

La decisión fue contundente: por unanimidad, Pedro Infante se quedó con la victoria y reafirma su gran momento en la competencia.

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