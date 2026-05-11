Yo Soy GRANDES BATALLAS: “Pueden decir” marcó la respuesta de Gilberto Santa Rosa

Gilberto Santa Rosa salió al escenario para responder al reto de Vicente Fernández con una interpretación de “Pueden decir”. El consagrado apostó por una salsa romántica cargada de sentimiento y emoción para defender su silla en la competencia.

Durante la presentación, el imitador interpretó versos como “Pueden pasar cuatro siglos y una eternidad y yo seguiré en mi soledad”, conectando rápidamente con el público presente.

El escenario tomó un tono más nostálgico mientras el cantante desarrollaba la interpretación con la elegancia característica del personaje. Además, el tema permitió mostrar nuevamente el estilo romántico y melódico que identifica al “Caballero de la Salsa”.

La canción también destacó por su intensidad emocional. “Nunca, nunca, nunca voy a olvidarte”, cantó el participante en uno de los momentos más aplaudidos de la presentación.

Con “Pueden decir”, Gilberto Santa Rosa respondió al reto de Vicente Fernández.

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