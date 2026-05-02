Yo Soy GRANDES BATALLAS: Raphael recibió el reto de Luis Enrique al inicio de la gala

La noche comenzó con un duelo entre Luis Enrique y Raphael. El retador volvió al escenario decidido a quedarse con una silla y no dudó en elegir al consagrado para abrir la noche.

“Contento de estar nuevamente en este escenario… vamos a hacer buena música”, comentó Luis Enrique antes de confirmar su elección. Luego anunció sin rodeos: “Voy por Raphael”.

El imitador también explicó su actitud sobre el escenario. “Ese artista es un grande de la música… yo trato de reflejar esa serenidad”, señaló.

El consagrado aseguró llegar listo al duelo. “Ya había descansado el día de ayer y ya estoy con ganas de cantar”, afirmó antes de salir al escenario.

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