Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Raphael se repone y vence a Harry Styles en un duelo de alto nivel!

La batalla entre Harry Styles y el consagrado Raphael dejó momentos de tensión y una clara evolución sobre el escenario.

Por el lado de Harry Styles, el jurado destacó su calidad vocal y su capacidad interpretativa. Sin embargo, se señalaron diferencias en el color de voz respecto al original, especialmente en los contrastes entre voz de pecho y voz de cabeza, lo que afectó la fidelidad de la imitación. Aun así, su presentación fue sólida y bien ejecutada.

En cuanto a Raphael, el inicio generó dudas. Se le notó desconcentrado y con algunos problemas de afinación, lo que marcó una primera mitad irregular. No obstante, logró recomponerse con el avance de la canción.

Fue precisamente en la segunda mitad donde el consagrado encontró su mejor versión: conectó emocionalmente con la interpretación, elevó la intensidad y cerró con una performance convincente, aunque por momentos esa emoción hizo que se alejara ligeramente de la imitación pura.

Finalmente, el jurado valoró su capacidad de recuperación y el impacto del cierre. Con dos votos a favor, Raphael se quedó con la victoria en una batalla que mantuvo el suspenso hasta el final.

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