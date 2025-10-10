Agua Marina emite comunicado tras atentado en Chorrillos y lanza fuerte mensaje sobre la crisis política en el país

La reconocida agrupación de cumbia Agua Marina emitió un enérgico comunicado tras el “acto criminal” ocurrido durante su concierto la noche del miércoles 8 de octubre en el Círculo Militar de Chorrillos. El incidente, que sembró el pánico entre los asistentes, dejó heridos a varios miembros de la orquesta, un hecho que ha sacudido al país y al gremio artístico.

El comunicado, difundido a través de sus redes sociales, inicia lamentando profundamente los sucesos y confirmando el estado de salud de los músicos heridos: César More, Wilson Ruiz, Manuel Quiroga y Luis Quiroga. La agrupación informó que todos se encuentran “fuera de peligro, estables y en proceso de recuperación médica”.

CRÍTICA AL ESTADO

El pronunciamiento de la orquesta de cumbia también contiene una dura condena a la situación de inseguridad en el país.

“Lo que sí queremos condenar con absoluta firmeza es la conducta de un Estado que abandona a su gente cuando más lo necesita y que solo reacciona cuando se trata de proteger sus propios intereses”, señala el texto.

Agua Marina critica directamente que un “cambio en la presidencia no es garantía de mejora si el país sigue gobernado por los mismos pactos, la misma indiferencia y la misma violencia”, haciendo un llamado a una transformación real.

“La verdadera transformación llegará cuando dejen de morir peruanos y se adopten medidas concretas que devuelvan seguridad y esperanza al país… exigimos medidas concretas, urgentes y efectivas. No queremos más discursos, ni promesas, ni indiferencia”, añade.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7