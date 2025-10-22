Agua Marina tendrá pausa indefinida de conciertos tras el ataque en Chorrillos

El cantante Lucho Granda anunció que Agua Marina detendrá temporalmente sus presentaciones para priorizar la salud emocional de sus integrantes, luego del atentado ocurrido el 8 de octubre durante un concierto en Chorrillos.

A través de TikTok, el vocalista expresó su preocupación por la creciente inseguridad en el país y reveló que la agrupación no volverá, por ahora, a los grandes escenarios. “Estamos en pausa hasta tener la tranquilidad necesaria para presentarnos nuevamente”, afirmó.

Granda lamentó la situación y reconoció el impacto que la suspensión tiene en la banda. “La música es nuestra vida, nuestro motor. Como voz del grupo, me duele tener que alejarnos de los escenarios”, agregó.

Uno de los conciertos cancelados era una presentación en la kermesse del Colegio Particular Manuel Pardo de Chiclayo. La asociación había depositado el 50 % de lo pactado, sin embargo, fueron notificados sobre la suspensión del show de Agua Marina. El presidente de APAFA del colegio, Leandro Cisneros, dio los detalles de esta cancelación.

LUIS Y MANUEL QUIROGA FUERON DADOS DE ALTA TRAS EL ATENTADO

Los hermanos Luis y Manuel Quiroga, fundadores e integrantes de Agua Marina, recibieron el alta médica tras haber sido heridos de bala durante el ataque mientras ofrecían un concierto en el Círculo Militar de Chorrillos.

Después de una semana internados en una clínica del distrito, ambos músicos aparecieron en un video publicado por el propio centro médico, donde se les ve recuperados y brindando su testimonio sobre lo ocurrido.

Luis Quiroga, baterista de la orquesta, agradeció al personal de la clínica por su atención y apoyo durante su recuperación. Por su parte, Manuel Quiroga, guitarrista y también fundador del grupo, recordó los momentos de angustia vividos durante el atentado.

