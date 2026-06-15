Así queda el nuevo Congreso bicameral tras conteo al 100% de la ONPE

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) culminó el conteo al 100% de las actas del nuevo Congreso bicameral, confirmando un escenario político marcado por el predominio de Fuerza Popular en la Cámara de Diputados y una composición más fragmentada en el Senado.

Los resultados oficiales establecen la distribución de los 130 escaños en Diputados entre seis organizaciones políticas que lograron representación nacional, consolidando un mapa parlamentario con bloques definidos, pero sin mayorías absolutas fuera del fujimorismo.

FUERZA POPULAR LIDERA EN DIPUTADOS Y SENADO

En la Cámara de Diputados, Fuerza Popular se posiciona como la principal fuerza política con 41 curules, seguida por Juntos por el Perú con 32 escaños. Más atrás se ubican el Partido del Buen Gobierno con 18 representantes, Renovación Popular con 15, el Partido Cívico Obras con 14 y Ahora Nación con 10 legisladores.

En tanto, el Senado, compuesto por 60 escaños elegidos a nivel nacional, también será liderado por Fuerza Popular, que alcanza 22 senadores. Juntos por el Perú obtiene 14 lugares, mientras que Renovación Popular suma 8. El Partido del Buen Gobierno contará con 7 representantes, seguido por el Partido Cívico Obras con 5 y Ahora Nación con 4.

Este nuevo equilibrio de fuerzas configura un Congreso dividido, donde el fujimorismo tendrá ventaja en ambas cámaras, pero deberá articular alianzas para impulsar reformas o aprobar iniciativas clave. El escenario legislativo que se instala abre una etapa de negociación política constante, con una oposición fragmentada y sin una mayoría clara que permita gobernabilidad sin consensos.

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