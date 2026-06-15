Elecciones Regionales y Municipales 2026: JNE amplía plazo de inscripción de fórmulas y listas de candidatos

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció la ampliación excepcional del plazo para la inscripción de fórmulas y listas de candidatos de cara a las Elecciones Regionales y Municipales 2026. La nueva fecha límite será el viernes 19 de junio, tras otorgarse un periodo adicional de 72 horas.

Inicialmente, el cronograma electoral establecía como fecha de cierre el martes 16 de junio; sin embargo, el pleno del JNE dispuso extender el plazo con carácter único e improrrogable, con el fin de que las organizaciones políticas puedan completar el registro de sus solicitudes.

AMPLIACIÓN EXCEPCIONAL Y MODALIDADES DE INSCRIPCIÓN

De acuerdo con el organismo electoral, el nuevo plazo se contabiliza desde las 00:00 horas del 16 de junio hasta las 23:59 del 19 de junio. Durante este periodo, los partidos, movimientos regionales y alianzas podrán presentar sus solicitudes tanto de manera virtual, a través del sistema Declara+, como presencialmente en las mesas de partes de los Jurados Electorales Especiales (JEE).

El JNE también precisó que la atención presencial se brindará entre las 8:00 a.m. y las 11:59 p.m. en los locales habilitados, mientras que la plataforma virtual permanecerá disponible las 24 horas del día.

Los Jurados Electorales Especiales serán los encargados de evaluar las solicitudes de inscripción de candidatos a gobernadores, vicegobernadores, consejeros regionales, así como alcaldes y regidores provinciales y distritales, verificando el cumplimiento de los requisitos legales.

Entre los criterios a revisar figuran la democracia interna, la paridad y alternancia de género, las cuotas electorales, la presentación de hojas de vida y los planes de gobierno. En caso de observaciones subsanables, las organizaciones tendrán un plazo de dos días calendario para corregirlas; de lo contrario, la solicitud podrá ser declarada improcedente.

El JNE exhortó a los personeros legales a no esperar el último momento para realizar el trámite y evitar inconvenientes que puedan afectar la participación de sus candidatos en el proceso electoral.

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