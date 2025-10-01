Ana Siucho tomó radical decisión tras declaraciones de la mamá de Edison Flores

La madre de Edison Flores se mostró conmovida luego de recordar el momento en el que su hijo se separó de Ana Siucho y por ende, no veía a sus nietas porque estaban en Estados Unidos. Las declaraciones de Alicia Peralta también calaron en el ‘Orejas’ quien se mostró con algunas lágrimas en los ojos.

Y es que Alicia Peralta contó que veía mal a su hijo y fue ella quien lo apoyó en todo momento, pues lo acompañaba en cada partido, lo esperaba hasta el final para luego retornar a casa. En medio de todas las declaraciones, la aún esposa de Flores tomó una radical decisión.

Y es que Ana Siucho decidió cerrar sus redes sociales, pues sus miles de seguidores por más que buscaban su usuario en Instagram, la hermana de Roberto no aparecía en la red social donde normalmente compartía mensajes, fotos y videos, tanto de sus hijas como de amigos y familia.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7