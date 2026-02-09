Bad Bunny vistió con Zara: la historia y simbolismo detrás del traje que Benito llevó al Super Bowl

Un espectáculo de medio tiempo que quedará para la historia, y no solo por lo musical. Como es tradición en Estados Unidos, cada año el Super Bowl (o Super Tazón como lo etiquetó Benito Ocasio) invita a una serie de artistas y bandas de la industria musical que muestran la tendencia de su tiempo. Este año le tocó a Bad Bunny, el latino que incursionó en el reggaeton y que a reinventado la música urbana presentando rasgos de la vida cotidiana en esta parte del continente americano.

Aunque es el primer músico latinoamericano en ganar un Grammy en 68 años de historia con su disco “Debí tirar más fotos”, no es el primero en estar en el Super Bowl (ya estuvo Shakira y Jennifer López). Sin embargo, su vestuario rompió esquemas, sobre todo porque la confección fue hecha por la marca española Zara, manejada por la coporación Inditex, que buscó mostrar accesibilidad y estilo para la puesta de Benito.

De la mano de sus estilistas Storm Pablo y Marvin Douglas Linares, Benito tuvo dos vestimentas monocromáticas al estilo deportivo con un toque de elegancia. El conjunto que llevó estaba completamente de blanco crema, hecho por una camisa con cuello y corbata, un jersey con el número 64 y el apellido de su madre (Ocasio), pantalones anchos y unos tenis de la misma tonalidad de la puesta.

“Se prescindió deliberadamente de logotipos o marcas visibles; se eligió una paleta de colores neutros para evitar cualquier sesgo hacia equipos de fútbol específicos, sin dejar de lado una estética y patrones propios (…). Nos inspiramos en la estética de su álbum “Debí tirar más foto” y en su residencia en Puerto Rico” explicó los diseñadores de Zara al medio internacional ABC, quienes destacan que su estilo llevaba siluetas muy específicas, “con formas cropped, cuellos barco y proporciones únicas”.

Janthony Oliveras, estilista de Zara, declaró que es la “la primera vez que la marca trabaja con un artista para una actuación de tal magnitud”.

Al final del espectáculo, Benito no se quedó con las prendas que sus diseñadores confeccionaron, sino que los devolvió a los trabajadores de Zara en Arteixo con la siguiente nota: “Gracias por el tiempo, el talento y el corazón que pusieron en esto. Gracias por hacerlo real. Este show también fue de ustedes”.

