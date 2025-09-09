Beele se pronuncia tras filtración de video junto a Isabel Ladera

El cantante colombiano Brandon de Jesús López Orozco, más conocido como Beele, se pronunció sobre el video íntimo junto a Isabel Ladera y su equipo legal conformado por Víctor Mosquera Marín Abogados y DMR Law LLC, enviaron un comunicado en su cuenta de Instagram.

“Rechazamos de manera categórica la circulación en redes sociales y plataformas digitales de un video intimo que vulnera la privacidad y la dignidad de las personas involucradas. Es fundamental precisar que Brandon no filtró dicho material ni participó en su divulgación”, indicaron sus abogados.

Asimismo, el área legal de Beele indicó que han iniciado acciones legales coordinadas en Colombia y en Estados Unidos contra quienes resulten responsables de la obtención, difusión, alojamiento, indexación o monetización del material.

