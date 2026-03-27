Temas
Lo último
Perú Decide 2026
José Jerí
Fútbol peruano
Dólar
Nuestros Glaciares
Lo último
Perú Decide 2026
José Jerí
Fútbol peruano
Dólar
Nuestros Glaciares
TV en vivo
MENÚ
Espectáculos

BTS en Perú: confirman fecha de venta y precio de entradas de su concierto en Lima

Espectáculos
BTS en Perú: confirman fecha de venta y precio de entradas de su concierto en Lima
Kathy Ortega
Kathy Ortega
Compartir

¡Se acabó la espera!  Las superestrellas globales del pop BTS revelaron detalles de la fecha de venta de entradas y precios de los boletos para su esperado concierto en Perú como parte de su gira BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’.

La agrupación surcoreana ofrecerá dos conciertos en Lima el próximo viernes 9 y sábado 10 de octubre en el Estadio San Marcos. A través de sus redes sociales, la compañía Live Nation Perú anunció que las entradas para ambas fechas estarán disponibles desde el viernes 10 de abril a las 10 a.m. a través de la plataforma de ticketmaster. El precio oscila entre S/ 483.00 y S/ 851.00.

DATO:

La preventa ARMY MEMBERSHIP se iniciará el 7 de abril. Los usuarios de esta comunidad (GLOBAL) deberán registrarse en Weverse hasta el jueves 2 de abril a las 12:00 PM PT / 3:00 PM ET para que su membresía pueda ser verificada.

Solo los miembros ARMY MEMBERSHIP que se registren previamente podr án acceder a la fila virtual y participar en la preventa.

 

 

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7

Siguiente artículo