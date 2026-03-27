BTS en Perú: confirman fecha de venta y precio de entradas de su concierto en Lima

¡Se acabó la espera! Las superestrellas globales del pop BTS revelaron detalles de la fecha de venta de entradas y precios de los boletos para su esperado concierto en Perú como parte de su gira BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’.

La agrupación surcoreana ofrecerá dos conciertos en Lima el próximo viernes 9 y sábado 10 de octubre en el Estadio San Marcos. A través de sus redes sociales, la compañía Live Nation Perú anunció que las entradas para ambas fechas estarán disponibles desde el viernes 10 de abril a las 10 a.m. a través de la plataforma de ticketmaster. El precio oscila entre S/ 483.00 y S/ 851.00.

DATO:

La preventa ARMY MEMBERSHIP se iniciará el 7 de abril. Los usuarios de esta comunidad (GLOBAL) deberán registrarse en Weverse hasta el jueves 2 de abril a las 12:00 PM PT / 3:00 PM ET para que su membresía pueda ser verificada.

Solo los miembros ARMY MEMBERSHIP que se registren previamente podr án acceder a la fila virtual y participar en la preventa.

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