Carlos Alcántara se quiebra tras presentación del imitador de Raphael en “Yo Soy”

Un emotivo momento se vivió en una reciente edición del programa “Yo Soy”, luego de que Carlos Alcántara se quebrara en pleno set tras escuchar la presentación del imitador de Raphael.

Con la voz entrecortada, el actor expresó unas palabras que conmovieron tanto a los presentes como a los televidentes. “A pesar de los muchos conflictos personales que ha enfrentado a lo largo de su carrera, esta canción aparece nuevamente para reforzar su imagen de divo. Nos recuerda que, al margen de las cosas que pasan en la vida, uno sigue siendo el mismo”, comentó visiblemente emocionado.

La escena rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde cientos de usuarios destacaron la sensibilidad y sinceridad de Carlos Alcántara durante el programa. Muchos seguidores también resaltaron el impacto emocional que generan las canciones de Raphael y la interpretación del imitador en el escenario de Yo Soy.