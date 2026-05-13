“Hoy era su cumpleaños”: familia llora a Juan Martínez, vigilante atropellado en Trujillo

Lo que debía ser un día de celebración terminó convertido en una fecha de dolor. Juan Martínez, el vigilante que murió atropellado en Trujillo, habría cumplido este día 55 años junto a su familia.

Sus seres queridos lo recuerdan como un hombre alegre, trabajador y amante del baile. Las imágenes de su última celebración familiar hoy cobran un significado aún más doloroso tras el fatal accidente que acabó con su vida mientras cumplía su labor como vigilante.

La responsable del atropello, Maricsa Alfaro Cerna, hasta el momento continúa libre. La familia señala cuestiona la falta de acción de las autoridades y aseguran que el pedido de prisión preventiva fue rechazado por el fiscal del caso.

“Mi hermano estaba trabajando, sentado en su centro de labores, y esta mujer le arrebató la vida”, declaró una de sus hermanas entre lágrimas.

Los familiares también criticaron la aparente indiferencia de la conductora tras el accidente y aseguran que ni ella ni sus allegados se han comunicado con ellos desde lo ocurrido.

Según indicaron, el caso está a cargo del fiscal Juan Manuel Valladares. La familia teme que la responsable pueda abandonar el país debido a que no existe impedimento de salida vigente.

Mientras continúan esperando justicia, el recuerdo de Juan Martínez permanece intacto entre quienes hoy lamentan la partida de un hombre que, aseguran, solo se dedicaba a trabajar y cuidar de su familia.

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