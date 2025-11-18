Concierto de Shakira en Lima, hoy: suben los precios de las entradas a horas del show

Este martes 18 de noviembre se realizará el último concierto de Shakira en Lima, pues la barranquillera se despide del Perú con un último show luego de sus presentaciones del fin de semana que tuvo un éxito total, llenando por completo el Estadio Nacional.

En los últimos días, la productora del evento bajó el precio de las entradas casi al 50%, pues las entradas a la zona más cercana al escenario (Campo A derecho e izquierdo) bajaron de precio a 490 soles, sin embargo, a horas del último concierto han vuelto a subir. Ahora las entradas cuestan 580 soles.

Asimismo, la zona de Campo B subió a 460 soles, sin embargo, es una zona buscada y pedida por cientos de fans quienes quieren ver de cerca a la cantante colombiana cuando inicie el show con el conocido ‘Camina con la Loba’.

Finalmente, las entradas a las tribunas de oriente y occidente, se agotaron a poco del inicio del show en el estadio Nacional por lo que habrá un nuevo sold out para cerrar los conciertos de Shakira en Lima.

