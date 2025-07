Darinka Ramírez revela que Jefferson Farfán no ve a su hija hace dos meses | VIDEO

La madre de la última hija de Jefferson Farfán, Darinka Ramírez, llegó a ‘Ponte en la Cola‘ y conversó de todo con Michelle Soifer y Ricardo Rondón. La influencer cajamarquina bailó al ritmo de la nueva canción de Yahaira Plasencia y se refirió a su relación de padres con la ‘Foquita’.

Y es que Ramírez reveló que no tiene comunicación con Jefferson Farfán, pues cualquier contacto se da a través de sus abogados, asimismo, contó que el ex futbolista no ve a su hija hace dos meses, sin embargo, ella no puede obligarlo.

“Él no ve a mi hija hace dos meses. Yo no puedo obligar a nadie, si a él le nace llamar a su hija, él podría mover cielo y tierro por comunicarse, yo no tengo porque crear ese nexo de él con mi hija, él como padre debería nacerle”, contó en Ponte en la Cola.

Ramírez señaló que Farfán debería pedirle disculpas para tener una buena relación de padres. Asimismo, contó que son casi 9 mil soles los que la ‘Foquita’ le pasa por su hija, sin embargo, luego llegarán a un acuerdo debido a que la menor ingresará al nido el próximo año.

