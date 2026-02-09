El efecto Super Bowl: Bad Bunny batió récord en Spotify con más de 2.000% en reproducciones

Remezón en las plataformas de streaming. Durante el medio tiempo del Super Bowl protagonizado por Bad Bunny, Spotify identificó picos muy altos que pasaron las reproducciones habituales del artista en la plataforma de música. Este inusual efecto sucedió luego de que Benito Martinez Ocasio ganará un Grammy, siendo la primera estrella latina en obtenerlo.

“El efecto Bad Bunny“, es como lo denominó Spotify en su cuenta oficial de Instagram. La plataforma de streaming señala que, en general, durante su presentación, el artista obtuvo picos tan altos en reproducción de sus canciones que ha logrado un incremento total de 470% en toda su marca.

Según las estadísticas de la plataforma, las canciones que han obtenido hasta más de 2.000% en reproducciones pertenecen a los álbumes YHLQSMDLG (Yo hago lo que se me da la gana), Debí tirar más fotos y Un verano sin tí.

Las canciones con menor pico de reproducciones son “Safaera” y “Tití me preguntó”, con un empate del +1.000% de reproducciones. Le continúa “Lo que le pasó a Hawaii” con un registro de +1.040% de reproducciones.

Los que se acercan más a los 1.500 de reproducción, es “Party”, con +1.130% y “El Apagón”, con +1.320%.

Sin embargo, la canción que ha percibido un gran aumento es “Yo Perreo Sola”, con +2.170% de reproducciones habituales en un solo día, batiendo un récord histórico en la carrera de Benito.

