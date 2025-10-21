El emotivo mensaje que dejó el novio de Natalia Salas tras revelar que el cáncer regresó

Natalia Salas sorprendió a todos sus seguidores luego de informar que el cáncer volvió a ella. Pues como lo dijo hace algunos años, la actriz padeció de cáncer de mama y si bien logró superarlo, ahora la enfermedad ha vuelto a su cuerpo, esta vez atacando a su vértebra.

Ante ello, la actriz y cantante recibió miles mensajes de apoyo por parte de sus amigos, familia y seguidores pero uno que no podía pasar de largo es su novio, Sergio Coloma. El padre de su hijo compartió un emotivo mensaje que conmovió a sus miles de seguidores en redes sociales.

“Eres increíble, tu fuerza, entereza y determinación son admirables. Siempre juntos y de la mano ante todo”, escribió Coloma en la publicación de su futura esposa. Y es que la pareja está a poco de casarse, pues pese a la enfermedad, Salas anunció que iba a contraer nupcias de todas maneras e incluso viajó con sus amigas por su despedida de soltera.

Cabe mencionar que en el 2022, Natalia Salas reveló que padecía de cáncer de mama y tras una lucha grande, logró superar la enfermedad, seguir su vida con normalidad y siguiendo con sus proyectos en el mundo de la actuación, música y más.

