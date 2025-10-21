Temas
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
TV en vivo
MENÚ
Espectáculos

El emotivo mensaje que dejó el novio de Natalia Salas tras revelar que el cáncer regresó

Espectáculos
vsanchezc@latina.pe
vsanchezc@latina.pe
Compartir

Natalia Salas sorprendió a todos sus seguidores luego de informar que el cáncer volvió a ella. Pues como lo dijo hace algunos años, la actriz padeció de cáncer de mama y si bien logró superarlo, ahora la enfermedad ha vuelto a su cuerpo, esta vez atacando a su vértebra.

Ante ello, la actriz y cantante recibió miles mensajes de apoyo por parte de sus amigos, familia y seguidores pero uno que no podía pasar de largo es su novio, Sergio Coloma. El padre de su hijo compartió un emotivo mensaje que conmovió a sus miles de seguidores en redes sociales.

“Eres increíble, tu fuerza, entereza y determinación son admirables. Siempre juntos y de la mano ante todo”, escribió Coloma en la publicación de su futura esposa. Y es que la pareja está a poco de casarse, pues pese a la enfermedad, Salas anunció que iba a contraer nupcias de todas maneras e incluso viajó con sus amigas por su despedida de soltera.

Cabe mencionar que en el 2022, Natalia Salas reveló que padecía de cáncer de mama y tras una lucha grande, logró superar la enfermedad, seguir su vida con normalidad y siguiendo con sus proyectos en el mundo de la actuación, música y más.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7

Siguiente artículo