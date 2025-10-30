Fallece a los 42 años Floyd Roger Myers Jr., recordado por su papel en “El príncipe del rap”

El actor estadounidense Floyd Roger Myers Jr., recordado por interpretar al joven Will Smith en la icónica serie “El príncipe del rap” (The Fresh Prince of Bel-Air), falleció el pasado 29 de octubre a los 42 años, víctima de un infarto en su residencia en Maryland. La noticia fue confirmada por su madre, Renee Trice, al portal TMZ, quien reveló que el artista había sufrido tres ataques cardíacos en los últimos años.

Su hermana, Tyree Trice, inició una campaña en GoFundMe para reunir fondos destinados a cubrir los gastos funerarios y lo recordó como “un padre devoto, un hermano cariñoso y un amigo cuya calidez conmovía a todos”.

Myers Jr. tuvo una carrera breve pero destacada en la televisión. Además de su participación en “El príncipe del rap”, también actuó en la miniserie “The Jacksons: An American Dream”, donde dio vida a Marlon Jackson, y tuvo una aparición en “Young Americans” en el año 2000.

Tras alejarse del mundo de la actuación, el intérprete se dedicó a labores sociales, cofundando The Fellaship Men’s Group, una organización sin fines de lucro enfocada en promover la salud mental masculina.

El actor deja cuatro hijos —Taelyn, Kinsley, Tyler y Knox— y un legado que combina su paso por la televisión con su compromiso por el bienestar emocional de su comunidad. En redes sociales, amigos y seguidores han expresado su tristeza y admiración, recordando su talento y su calidez humana.