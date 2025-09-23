Falleció Hernán Romero: actor peruano y figura de la televisión nacional partió a los 83 años

El reconocido actor Hernán Romero, figura emblemática de la televisión, el teatro y el cine nacional, falleció a los 83 años. La noticia fue confirmada por su hija a través de redes sociales, donde expresó con profundo dolor: “Con mucha tristeza tengo que compartir con ustedes que mi magnífico padre nos ha dejado”.

Su hija añadió que el actor luchó hasta el final: “Han sido días durísimos en los que ha luchado como el guerrero que siempre fue. En cuanto tenga los detalles para que podamos despedirlo juntos, lo comunico por este medio”.

Romero, quien desarrolló una trayectoria artística de más de cinco décadas, destacó por su profesionalismo y por encarnar personajes memorables que marcaron a varias generaciones.

