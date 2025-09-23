Fans hallan en la indigencia a Tylor Chase, actor de Nickelodeon, y organizan campaña para ayudarlo

El actor Tylor Chase, recordado por interpretar a Martin Qwerly en la serie juvenil de Nickelodeon ‘Manual de supervivencia escolar de Ned’ (2004-2007), fue visto viviendo en situación de calle en Riverside, California, Estados Unidos, según imágenes difundidas en redes sociales. La noticia generó sorpresa y tristeza entre miles de fanáticos que lo recuerdan por su papel carismático en la pantalla.

Durante los años 2000, Tylor Chase fue uno de los rostros entrañables de Nickelodeon gracias a su personaje de Martin, un estudiante parlanchín y simpático. Sin embargo, tras esa etapa su carrera actoral fue discreta, con apariciones menores en televisión y cine independiente. Hoy, a los 36 años, enfrenta la vulnerabilidad de no tener un hogar estable.

Las imágenes publicadas lo muestran con aspecto deteriorado, lo que provocó una ola de reacciones y mensajes de apoyo de parte de quienes crecieron viéndolo en la serie.

FANS ORGANIZAN AYUDA EN GOFUNDME

Ante la difícil situación, una fan lanzó una campaña en GoFundMe con el objetivo de recaudar fondos para cubrir vivienda, alimentación y necesidades básicas. En la descripción se señala que Tylor Chase “es un alma bondadosa y resiliente que merece la oportunidad de reconstruir su vida”.

Aunque la iniciativa ha tenido gran difusión, hasta ahora el actor no se ha pronunciado públicamente ni se han emitido comunicados oficiales de sus representantes.

El caso comenzó cuando una usuaria de TikTok publicó fotos asegurando haber reconocido al actor en la calle. Mientras algunos dudaban de la autenticidad del material, Daniel Curtis Lee, quien interpretó a “Cookie” en la serie, confirmó que se trata de Tylor Chase y reconoció que atraviesa “circunstancias difíciles”.

Cabe recordar que Tylor Chase participó en 33 episodios de ‘Manual de supervivencia escolar de Ned’ y se convirtió en un personaje secundario muy querido. Sin embargo, tras el final de la serie no logró consolidar una carrera en Hollywood.

Su historia ha abierto un debate sobre lo volátil del éxito en la industria del entretenimiento y la necesidad de contar con redes de apoyo para actores infantiles que enfrentan dificultades al quedar fuera del foco mediático.

