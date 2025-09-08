Influencer Isabella Ladera acusa a cantante Beéle de filtrar video íntimo

La influencer venezolana Isabella Ladera denunció públicamente al cantante Beéle como responsable de la filtración de un video íntimo que se viralizó en redes sociales. El material, compartido sin su consentimiento, generó gran revuelo en plataformas digitales y un fuerte impacto en la opinión pública.

En un comunicado en Instagram, Ladera expresó su dolor y calificó lo ocurrido como “una de las traiciones más crueles” que ha vivido. “Ese video solo estaba en manos de dos personas: él y yo. Hoy, al verme estable y en proceso de reconstrucción, esa misma persona decide exponerme de la forma más baja”, señaló.

La creadora de contenido aseguró que la filtración vulneró su privacidad, afectó a su familia y constituye “una forma de violencia contra las mujeres”. Pese al hostigamiento recibido, afirmó que seguirá activa en redes sociales y anunció que ya inició acciones legales contra Beéle.

“Mi valor no se define por un video ni por la crueldad de otros. Mi historia no termina aquí”, enfatizó la venezolana, quien descartó retirarse de sus actividades digitales. La denuncia dividió a los usuarios en redes sociales entre mensajes de apoyo a Isabella y críticas al cantante, quien hasta ahora no se ha pronunciado.

¿QUIÉN ES ISABELLA LADERA?

Nacida en Anzoátegui, Venezuela, el 23 de agosto de 1999, Isabella Ladera fue tenista profesional y llegó a ocupar el tercer lugar en el ranking de su país. En 2018 obtuvo una beca en Broward College (Estados Unidos), donde inició su carrera digital. Actualmente suma 5,3 millones de seguidores en TikTok y 4,4 millones en Instagram, consolidándose como una de las influencers latinas más destacadas.

