Isabelle Tate, actriz de ‘9-1-1: Nashville’, muere a los 23 años tras debutar en la serie

Isabelle Tate, actriz de la serie ‘9-1-1: Nashville’ de ABC, falleció el domingo 19 de octubre a los 23 años, según confirmó su agencia McCray Agency en redes sociales. La joven interpretó a Julie en el spin-off creado por Ryan Murphy y apareció en el episodio piloto, emitido el 9 de octubre de 2025. Hasta ahora, no se ha informado la causa de su muerte.

“Con profunda tristeza comunicamos el fallecimiento de Isabelle Tate el 19 de octubre. Conocimos a Izzy desde su adolescencia y recientemente había retomado la actuación. Consiguió el primer papel para el que audicionó en ‘9-1-1: Nashville’ y disfrutó enormemente la experiencia”, publicó la agencia en Instagram.

Por el momento, se desconoce si la actriz aparecerá en más capítulos de la producción. En su perfil de IMDb, bajo el nombre Izzy Tate, solo figura su participación en el piloto. El tercer episodio del drama, centrado en los equipos de emergencia de Tennessee, se estrenará el 23 de octubre.

LA VIDA DE ISABELLE TATE FUERA DE LA PANTALLA

En ‘9-1-1: Nashville’, Isabelle Tate compartió escenas con Chris O’Donnell, LeAnn Rimes, Michael Provost, Jessica Capshaw, Kimberly Williams-Paisley y Juani Feliz, entre otros.

Según su obituario en Austin Funeral & Cremation Services, Isabelle Tate nació y creció en Nashville. Era licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Estatal del Medio Tennessee. Amaba los animales, solía visitar refugios y disfrutaba escribir y grabar música junto a sus amigos.

La actriz deja a su madre, Katerina Kazakos Tate; su padrastro, Vishnu Jayamohan; su padre, John Daniel Tate; y su hermana, Daniella Tate. El funeral se realizará el 24 de octubre en Brentwood, Tennessee.

