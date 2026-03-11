Katia Condos anunció su separación de Federico Salazar

La reconocida actriz Katia Condos anunció, a través de sus redes sociales, que se ha separado de su pareja de hace 30 años, el periodista Federico Salazar.

En su mensaje, Katia Condos indicó que “queremos compartir que, después de 30 años juntos, hemos tomado la difícil decisión de tomar caminos separados. El profundo amor, respeto y la historia que hemos construido seguirán acompañándonos siempre, especialmente en el camino que continuaremos recorriendo como familia”.

Ella terminó su mensaje señalando: “Este es un momento sensible para nosotros y para nuestros hijos, por lo que agradecemos de corazón su comprensión y les pedimos que nos brinden el tiempo y el espacio necesarios para transitar el proceso con tranquilidad”.

Cabe precisar que Katia Condos y Federico Salazar se casaron en octubre del 2008 después de muchos años de relación. Ellos tienen tres hijos.

