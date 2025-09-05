“Kinra” y “Cuadrilátero” representarán al Perú en los Oscar y Goya 2026

El Ministerio de Cultura anunció que dos producciones nacionales llevarán el nombre del Perú a los principales premios del cine mundial. La película “Kinra”, dirigida por Marco Patatonic y hablada en quechua, fue elegida para competir por una nominación en la categoría Mejor Largometraje Internacional de los Premios Oscar 2026.

Por su parte, “Cuadrilátero”, del cineasta Daniel Rodríguez Risco, representará al país en la categoría Mejor Película Iberoamericana de los Premios Goya 2026.

“Kinra” es una ópera prima grabada en Cusco que narra la historia de Atoqcha, un joven dividido entre sus raíces andinas y su futuro universitario en la ciudad. La cinta ha sido reconocida en festivales de prestigio como Mar del Plata, donde ganó el máximo galardón, y en el Festival de Cine de Lima, donde recibió múltiples premios.

En tanto, “Cuadrilátero” cuenta la historia de una familia que enfrenta tensiones internas tras un inesperado embarazo. La película ha tenido un exitoso recorrido internacional, con diez premios obtenidos en festivales y presentaciones en Friburgo y Biarritz.

La selección fue realizada por un comité de especialistas del sector cinematográfico peruano, de acuerdo con las bases de las Academias de Cine de Estados Unidos y España. El Ministerio de Cultura precisó que la votación es independiente y que las productoras asumirán las postulaciones oficiales.

HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS

Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

Puedes mirar la entrevista a Patricia Barreto aquí: