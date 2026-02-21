¡La música está de luto! Muere Willie Colón, leyenda de la salsa, a los 75 años

La salsa y la música latina están de luto tras confirmarse el fallecimiento de Willie Colón, trombonista y cantante conocido como el “Malo del Bronx”. El artista neoyorquino murió a los 75 años, luego de permanecer internado en un hospital de Nueva York por complicaciones respiratorias.

La noticia fue confirmada por su familia mediante un comunicado difundido en las redes sociales oficiales del músico. “Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia”, se lee en el comunicado.

Willie Colón fue una figura clave en la evolución de la salsa desde la década de 1970, etapa en la que desarrolló una histórica colaboración con Rubén Blades, con quien grabó discos fundamentales del género.

Su música, marcada por letras sociales y arreglos innovadores, lo consolidó como uno de los máximos referentes de la música latina a nivel mundial.

HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS

Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

Puedes mirar la entrevista a Natalia Salas aquí: