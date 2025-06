Laly Goyzueta recuerda críticas por su físico en el medio artístico: “He llorado mucho”

En una nueva edición del podcast Habla Serio de Latina Noticias, se tuvo como invitada a la actriz y exmodelo peruana Laly Goyzueta, recordada por su papel como Bety en la telenovela Pobre Novio.

En conversación con Mónica Delta y Santiago Gómez, Laly reveló detalles impactantes sobre su trayectoria en el mundo artístico y los prejuicios que enfrentó por su apariencia.

Goyzueta confesó haber sido subestimada en múltiples ocasiones, especialmente al inicio de su carrera. “He llorado, me he sentido en verdad un ‘par de piernas’ (…). Me decían ‘tú estás acá solo porque eres bonita’“, señaló.

Si bien tanto hombres como mujeres del medio artístico cuestionaban su talento y la reducían únicamente a su apariencia física, recordó un momento difícil. “Subí un poco de peso y un productor me dijo ‘si tú solo eres tu cuerpo, ¿cómo te has engordado?“‘, contó.

HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS

Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

