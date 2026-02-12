Lanzan comunicado sobre el estado de salud de Laura Spoya tras accidente en Surco

A través de la cuenta de Instagram de Laura Spoya, se emitió un comunicado luego de que la exreina de belleza sufriera un accidente y fuese hospitalizada.

En el mensaje, se informó que actualmente se le vienen realizando los estudios médicos correspondientes para evaluar su estado de salud y seguir las indicaciones necesarias.

Además, se señala que los médicos están revisando cada detalle para determinar el tratamiento adecuado, mientras Laura permanece bajo observación. Asimismo, se agradeció profundamente las muestras de apoyo recibidas en las últimas hora.

Como se recuerda, Laura Spoya sufrió un accidente en horas de la madrugada de este 12 de febrero. Cámaras de seguridad captaron el preciso momento del choque.