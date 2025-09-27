¡Luto nacional! Fallece Camucha Negrete a los 80 años

Carmen Julia Chávez Negrete, más conocida como Camucha Negrete, falleció a los 80 años tras una complicada etapa de salud ocasionada por problemas en el hígado que afectaron gravemente su estado físico.

Como se recuerda, Paula Mejía, nieta de la primera actriz nacional y figura emblemática del teatro y la televisión, había compartido públicamente su preocupación por el estado de salud de la reconocida intérprete.

Tras el lamentable acontecimiento, miles de usuarios y seguidores expresaron su pesar por la partida de Camucha, quien, con su talento y carisma, se convirtió en una de las actrices más queridas y respetadas del país.

Con una trayectoria que se extendió por décadas en los escenarios y en la pantalla, la actriz se consolidó como un ícono cultural en el Perú, participando en producciones que marcaron generaciones.

En una de sus últimas apariciones públicas, la actriz visitó Latina como invitada del podcast Habla Serio, conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, donde compartió reflexiones sobre su vida y carrera.

HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS

Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

