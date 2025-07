Mayra Goñi confirmó beso con Pablo Heredia pero asegura que fue insignificante

El estreno de ‘Ponte en la Cola‘ de Latina Televisión fue todo un éxito, pues Mayra Goñi fue la primera invitada de Michelle Soifer y Ricardo Rondón en donde contó su verdad sobre las últimas declaraciones de Pablo Heredia.

Goñi confirmó que si hubo un beso con Pablo Heredia, sin embargo, no ocurrió nada más. “Hubo un besito. De ahí los dos decidimos que eso no estaba bien y cada uno por su lado. Por el momento, sí me ilusioné y me causó tristeza. Fue algo insignificante. Así como me ilusioné rápido, también a la semana se me olvidó, no fue tan importante”, contó en ‘Ponte en la Cola’.

Estas declaraciones de Goñi son las primeras y últimas sobre el tema, pues la actriz comentó que debido al tiempo que ha pasado, no volverá a tocar el tema y solo quiere aclarar las cosas. Y es que el argentino trató de buscarla en las últimas semanas luego de sus declaraciones pero ella ya no acepta.

“Sentí tristeza, él era mi amigo. Fue innecesario, tendrá sus motivos, pero a cada persona que se le pone en el lugar que corresponde y no hemos vuelto a tener comunicación”, agregó Goñi en el estreno de ‘Ponte en la Cola’.

Cabe mencionar que podrás ver el nuevo programa de Latina Televisión de lunes a viernes desde las 2 de la tarde. Dicho programa es conducido por Michelle Soifer y Ricardo Rondón quienes vuelven a Latina para conducir un programa de espectáculos.

