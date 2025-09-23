Muere a los 87 años Claudia Cardinale, una de las leyendas del cine italiano

La actriz Claudia Cardinale, ícono del cine italiano y referente del séptimo arte en la década de 1960, falleció este martes 23 de septiembre a los 87 años en Île-de-France, región que comprende París, según informaron medios franceses.

La artista francoitaliana murió en su casa de Nemours, cerca de París, Francia. La información fue confirmada por su agente Laurent Savry.

UNA CARRERA MARCADA POR GRANDES DIRECTORES

Nacida en Túnez en 1938, Claudia Cardinale trabajó con algunos de los cineastas más influyentes del siglo XX, como Luchino Visconti, Federico Fellini, Richard Brooks, Henri Verneuil y Sergio Leone.

Entre sus películas más recordadas destacan “El Gatopardo” (1963), “8½” (1963) y “Érase una vez en el Oeste” (1968), con la que consolidó su imagen como uno de los grandes rostros del cine europeo.

Su agente expresó en sus redes sociales: “Nos deja el legado de una mujer libre y llena de inspiración, tanto en su trayectoria de mujer como de artista“.

