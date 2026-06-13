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Hermanos peruanos mueren en accidente en Estados Unidos: familia pide ayuda para repatriar los cuerpos

Perú
Felipe Morales
Felipe Morales
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La tragedia enluta a una familia en la región Junín tras la muerte de dos hermanos peruanos en un accidente vehicular. Yosimar (39) y Juan Junior Samaniego Fernández (26), naturales de San José de Quero (Concepción), perdieron la vida en Estados Unidos el pasado 9 de junio al despistarse su auto por una llanta pinchada cuando retornaban de trabajar.

En el mismo siniestro, su hermano Joel (38) quedó gravemente herido y lucha por recuperarse. Los tres jóvenes habían emigrado para dar soporte económico a su familia en Chupaca, donde hoy sus seres queridos velan sus fotografías ante la imposibilidad de traer sus cuerpos.

Para apoyar la costosa repatriación de los restos y permitir que reciban el último adiós en su tierra natal, se ha habilitado el número de ayuda económica 986 698 389.

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