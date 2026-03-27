Muere el actor cómico Manolo Rojas a los 63 años

El ambiente de los espectáculos está de luto. El reconocido actor cómico e imitador Manolo Rojas falleció la noche de este viernes 27 de marzo a los 63 años.

Manolo Rojas perdió la vida al interior de su auto, producto – aparentemente – de un paro cardiaco. El vehículo se encontraba estacionado en la vía pública, afuera de su vivienda, en la urbanización Santa Catalina, en La Victoria.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú llegaron al lugar para acordonar el lugar exacto donde se encuentra la camioneta de Manolo Rojas, en cuyo interior permanece el cuerpo sin vida del actor cómico.

Familiares y amigos, como Hernán Vidaurre y Ernesto Pimentel, fueron llegando a la casa de Manolo Rojas, dando grandes muestras de dolor por la repentina muerte del artista.

Cabe recordar que el humorista nació en la provincia limeña de Huaral el 16 de noviembre de 1962.

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