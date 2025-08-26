Muere Manuel de la Calva, voz del legendario Dúo Dinámico, a los 88 años

La industria de la música está de luto. Manuel de la Calva, integrante del histórico Dúo Dinámico, falleció este martes 26 de agosto a los 88 años en un hospital de Madrid, según confirmó su compañero artístico, Ramón Arcusa.

Según se pudo conocer, el cantante y compositor sufría de fibrosis pulmonar, enfermedad que le fue diagnosticada hace tres años, tras desplomarse durante un concierto en Sitges, Barcelona. A pesar de las complicaciones de salud, se mantuvo optimista, según relató Arcusa.

“Manolo de la Calva, mi amigo del alma, más que hermano, compañero de cien aventuras y de mil canciones nos ha dejado hoy”, escribió Arcusa en un emotivo mensaje difundido a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter).

El Dúo Dinámico, fundado en 1958, marcó una época en la música española con éxitos inolvidables como Resistiré, Quisiera ser y Perdóname. Su estilo pionero en el pop de habla hispana los convirtió en ídolos de varias generaciones y en referentes de la cultura musical en España y Latinoamérica.

