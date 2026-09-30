Municipalidad de Lima advierte que conciertos de BTS aún no cuentan con permisos: aquí los detalles

Los tres shows de BTS en Lima aún no poseen el permiso oficial de la Municipalidad Metropolitana. Según la comuna capitalina, la verificación técnica al Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) se ejecutará el 6 de octubre, apenas 24 horas antes del primer concierto de la agrupación surcoreana.

Mariella Falla, titular de Fiscalización y Control del municipio, declaró para RPP que la luz verde depende estrictamente del informe de la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres, cuya evaluación final se realiza la víspera del primer espectáculo para validar la seguridad de todo el ciclo de fechas.

Tras conseguir la aprobación edil, la productora del concierto deberá tramitar ante el Ministerio del Interior las garantías del orden público. Mariella Falla remarcó que existe un trabajo coordinado entre la Policía Nacional, la entidad municipal y la empresa promotora para resguardar la seguridad e implementar el plan de desvíos vehiculares.

La funcionaria lanzó además una advertencia sobre la continuidad del show: un fallo operativo en la jornada inaugural comprometería la realización de las dos fechas restantes.

Las tres fechas de BTS prevén convocar a 150 mil asistentes en la capital. Pese a que las autorizaciones continúan en trámite, decenas de fanáticos (ARMY) ya acampan en los alrededores de la Decana de América. Desde el municipio enfatizaron que el monitoreo prioritario busca proteger a un público mayoritariamente menor de edad y mitigar el impacto acústico y vial en las zonas residenciales contiguas.

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