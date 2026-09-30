Cristiano Ronaldo tras abandonar concentración de Portugal “A su debido tiempo contaré la verdad”

El delantero portugués Cristiano Ronaldo causó un remezón en el ámbito futbolístico tras anunciar formalmente su salida del campo de entrenamiento de la Selección de Portugal. La decisión se produjo justo después de la conferencia de prensa del director técnico nacional, Jorge Jesús, y luego de sostener una reunión directa con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF).

A través de un pronunciamiento oficial, la estrella lusa señaló que informará de forma detallada lo acontecido una vez que lo considere oportuno. “A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a dejar la selección, a la que siempre me dediqué”, manifestó el atacante, dejando abierta la expectativa en torno a los verdaderos motivos de su marcha.

Após a conferência de imprensa do Selecionador Nacional, e no seguimento de uma conversa com o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, tomei a decisão de deixar o estágio da Seleção Nacional. A seu tempo, direi a verdade a todos os Portugueses sobre as razões que… pic.twitter.com/j8Qrws9KTS — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) September 30, 2026

Finalmente, el astro portugués optó por cerrar su mensaje enviando un gesto de respaldo hacia sus colegas y el equipo nacional de cara a sus próximos compromisos. “Ahora es el momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción”, concluyó el capitán, marcando distancia en un momento de alta tensión para el cuadro luso.

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